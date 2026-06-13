Danas prijatno toplo i pretežno sunčano

U subotu prijatno toplo i pretežno suvo sa sunčanim intervalima i razvojem oblačnosti tokom dana.

Na severu Srbije postoji šansa za prolaznu kratkotrajnu kišu tokom dana. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperature od 10°C do 15°C, a maksimalna temperatura od 22°C do 26°C. Uveče suvo i vedro. U nedelju toplije i pretežno sunčano sa razvojem slabe dnevne oblačnosti. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna temperatura od 28°C do 30°C. Uveče naoblačenje sa kišom i