FSS se hitno oglasio zbog Italijana Mesine

Sputnik pre 2 sata
FSS se hitno oglasio zbog Italijana Mesine

Italijan Domeniko Mesina napustio je srpski fudbal posle godinu dana, saopštili su iz Fudbalskog saveza Srbije. Mesina se vraća kući, gde ga je Nacionalni komitet udruženja sudija Italije imenova za tehničkog direktora.

Kako su naveli iz FSS, okončano je jedno putovanje koje je svima donelo lepo i pozitivno iskustvo. Saopštenje FSS prenosimo u celosti. „Prvi put posle nekoliko sezona srpski klupski fudbal, njegov integritet i regularnost, nisu nijednog trenutka bili pod lupom nadležnih organa Evropske fudbalske unije (UEFA)! Rezultat strategije odgovornih ljudi u Fudbalskom savezu Srbije i poteza koji je tada imao prefiks „istorijski”. Domeniko Mesina je opravdao poverenje i imao
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