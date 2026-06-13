Partizan naciljao pojačanje iz Francuske

Pojedini košarkaški insajderi prenose da je beogradski Partizan ušao u ozbiljne pregovore sa američkim krilnim centrom Derekom Vilisom.

Kako navodi Basket Sources i pojedini "insajderi", 31-godišnji Amerikanac je jedna od glavnih opcija za crno-bele u letnjem prelaznom roku, posebno jer se očekuje odlazak Dilana Osetkovskog iz Partizana. Ukoliko do dogovora dođe, Vilis bi predstavljao direktnu zamenu za Osetkovskog, koji je, prema istim navodima, sve bliži rastanku sa klubom iz Humske. Derek Villis je prethodnu sezonu proveo u dresu Pariz, gde je u Evroligi beležio prosečno 5,8 poena, 3,9 skokova i