Rasel: "Ferari se opasno približava"; Noris: "Napredujemo"

B92 pre 4 sati
Rasel: "Ferari se opasno približava"; Noris: "Napredujemo"

Lando Noris, vozač Meklarena, oglasio se nakon trke za VN Španije, a svoje viđenje dao je i Džordž Rasel.

Luis Hamilton je po prvi put kao vozač Ferarija pobedio na jednoj trci Formule 1. Bila je ovo najuzbudljivija (verovatno ne i najkvalitetnija) trka u sezoni 2026, a donela nam je nekoliko važnih odustajanja i veliku pobedu Luisa Hamiltona. Lando Noris bio je zadovoljan svojim nastupom nakon što je osvojio treće mesto u trci: "Pre svega, želim da čestitam Luisu. Lepo je videti ga ponovo na vrhu, zaista mi je drago zbog tebe, prijatelju. Bila je to teška trka. Dao
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