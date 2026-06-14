Rasel: "Ferari se opasno približava"; Noris: "Napredujemo"

Lando Noris, vozač Meklarena, oglasio se nakon trke za VN Španije, a svoje viđenje dao je i Džordž Rasel.

Luis Hamilton je po prvi put kao vozač Ferarija pobedio na jednoj trci Formule 1. Bila je ovo najuzbudljivija (verovatno ne i najkvalitetnija) trka u sezoni 2026, a donela nam je nekoliko važnih odustajanja i veliku pobedu Luisa Hamiltona. Lando Noris bio je zadovoljan svojim nastupom nakon što je osvojio treće mesto u trci: "Pre svega, želim da čestitam Luisu. Lepo je videti ga ponovo na vrhu, zaista mi je drago zbog tebe, prijatelju. Bila je to teška trka. Dao