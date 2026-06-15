Cene nafte najniže za tri meseca

Biznis.rs pre 12 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Cene nafte najniže za tri meseca

Posle preliminarnog dogovora o miru na Bliskom istoku

Cene nafte pale su u ponedeljak na najniži nivo u poslednja tri meseca nakon što su američki predsednik Donald Tramp (Donald trump) i zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi saopštili da je postignut preliminarni dogovor o okončanju rata i obnovi plovidbe kroz Ormuski moreuz. Cena severnomorske nafte Brent pala je za oko pet odsto, na 82,94 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta pojeftinila za 5,4 odsto, na 80,26 dolara. Oba referentna tipa
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