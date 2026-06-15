U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo

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U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo

Na jugu i istoku Srbije danas pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugozapadu sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 22 na severu i zapadu, do 30 na jugoistoku zemlje. U Beogradu umereno oblačno i hladnije vreme, pre podne
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