Predsednik Vučić od danas u poseti Gruziji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom. U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.