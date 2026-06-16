Ovako nešto nije viđeno od 1958! VIDEO

Fudbal piše neverovatne priče - a proteklog dana i noći je ispisana jedna istorijska.

Sva četiri meča na Svetskom prvenstvu odigrana tokom zvanično petog dana turnira završena su nerešenim rezultatom! Istorija se ponovila tek drugi put na Mundijalima, a prvi put posle tačno 68 godina dogodilo se da sva četiri susreta jednog dana budu završena bez pobednika. Debitant na svetskim prvenstvima Zelenortska ostrva pobrinula su se za prvu veliku senzaciju odolevši evropskim šamponima Špancima. Ali ništa manja iznenađenja nisu priredili Egipat protiv