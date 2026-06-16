Remi Irana i Novog Zelanda na Svetskom prvenstvu

Radio 021 pre 48 minuta  |  Beta
Remi Irana i Novog Zelanda na Svetskom prvenstvu

Fudbaleri Irana i Novog Zelanda odigrali su u Inglvudu nerešeno 2:2, u utakmici prvog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu.

Novi Zeland je poveo golom koji je Elajdža Džast postigao u sedmom minutu, a izjednačio je Ramin Rezajan u 32. minutu. Novu prednost Novom Zelandu doneo je Džast u 54. minutu, a konačan rezultat postavio je Mohamad Mohebi u 64. minutu. Iran je imao prvu priliku u šestom minutu kada je posle prodora pokušao Arija Jusefi, a golman Maks Krokomb odbranio. Minut kasnije Novi Zeland je poveo golom Džasta, kome je loptu spustio Kris Vud. Vud je bio u izglednoj šansi u 14.
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