Tramp veruje da će Ormuski moreuz biti potpuno otvoren u petak

Danas pre 6 sati  |  Beta
Tramp veruje da će Ormuski moreuz biti potpuno otvoren u petak

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izrazio je večeras nadu da će u petak kada se očekuje potpisivanje sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana, biti u potpunosti otvoren Ormuski moreuz, preneli su francuski mediji. „Moreuz je delimično otvoren.

Čistimo nekoliko preostalih mina, brodovi počinju da se kreću, a u petak će moreuz biti potpuno otvoren“, rekao je Tramp novinarima posle sastanka sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) u Evijanu Le Ben gde je počeo samit lidera Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta – G7. Tramp je rekao da mu nije potrebno „mnogo pomoći“ da bi se ponovo otvorio Ormuski moreuz. „Međutim, ne mislim da bi bilo loše imati brod ili dva iz nekih
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