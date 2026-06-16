Vraća nam se leto

Danas u svim krajevima toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka na jugozapadu i jugu Srbije gde je moguća pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova.U ostalim predelima suvo.

Vetar slab severnih pravaca, u Timočkoj Krajini umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Maksimalna temperatura od 27°C na severu Srbije do 30°C u Timočkoj Krajini i na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C. U sredu toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove popodne na jugozapadu i jugu Srbije. U ostalim predelima Srbije je znatno manja šansa za poneki kraći lokalni pljusak.