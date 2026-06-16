Vraća nam se leto

Ozon press pre 1 sat
Vraća nam se leto

Danas u svim krajevima toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka na jugozapadu i jugu Srbije gde je moguća pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova.U ostalim predelima suvo.

Vetar slab severnih pravaca, u Timočkoj Krajini umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Maksimalna temperatura od 27°C na severu Srbije do 30°C u Timočkoj Krajini i na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C. U sredu toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove popodne na jugozapadu i jugu Srbije. U ostalim predelima Srbije je znatno manja šansa za poneki kraći lokalni pljusak.
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Sve toplije u Novom Sadu, u nedelju 35 stepeni

Sve toplije u Novom Sadu, u nedelju 35 stepeni

Radio 021 pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo

Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo

Beta pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo

Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo

Serbian News Media pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo

Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo

Radio sto plus pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo

Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo

Pravo u centar pre 1 sat
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Nova upozorenja za Srbiju: RHMZ objavio mape koje će mnogi pažljivo pratiti narednih dana

Nova upozorenja za Srbiju: RHMZ objavio mape koje će mnogi pažljivo pratiti narednih dana

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Do kraja godine Pirot dobija novu ćeliju za deponovanje otpada

Do kraja godine Pirot dobija novu ćeliju za deponovanje otpada

Plus online pre 15 minuta
Do kraja godine Pirot dobija novu ćeliju za odlaganje otpada

Do kraja godine Pirot dobija novu ćeliju za odlaganje otpada

Plus online pre 19 minuta
Radnička ulica dobija novi asfalt, radovi vredni 1,5 miliona dinara

Radnička ulica dobija novi asfalt, radovi vredni 1,5 miliona dinara

Jugmedia pre 5 minuta
Sirena za uzbunu biće uključene u sredu u podne

Sirena za uzbunu biće uključene u sredu u podne

Jug press pre 5 minuta
Mozaik: Ljubav prema horskom pevanju i prvim koracima

Mozaik: Ljubav prema horskom pevanju i prvim koracima

RTK pre 30 minuta