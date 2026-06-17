Press: Aleksandar Milošević (17.6.2026)

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Press: Aleksandar Milošević (17.6.2026)

Urednik Nove ekonomije Aleksandar Milošević ocenio je da dogovor Srbije i mađarskog MOL-a o budućnosti Naftne industrije Srbije (NIS) za sada ne uklanjanja rusko vlasništvo, što je osnovni zahtev SAD.

Kako navodi, sve i dalje zavisi od toga da li će se ruska i mađarska strana dogovoriti o uslovima prodaje, a ukoliko do toga ne dođe, Srbiju i NIS čekaju nove sankcije ili druga rešenja. Milošević smatra država mora da pokaže veći nadzor nad stranim investitorima koji posluju u Srbiji, te da je morala da zna i spreči prinudni rad u tim kompanijama.
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