Press: Aleksandar Milošević (17.6.2026)

Urednik Nove ekonomije Aleksandar Milošević ocenio je da dogovor Srbije i mađarskog MOL-a o budućnosti Naftne industrije Srbije (NIS) za sada ne uklanjanja rusko vlasništvo, što je osnovni zahtev SAD.

Kako navodi, sve i dalje zavisi od toga da li će se ruska i mađarska strana dogovoriti o uslovima prodaje, a ukoliko do toga ne dođe, Srbiju i NIS čekaju nove sankcije ili druga rešenja. Milošević smatra država mora da pokaže veći nadzor nad stranim investitorima koji posluju u Srbiji, te da je morala da zna i spreči prinudni rad u tim kompanijama.