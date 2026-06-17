Objavljena rešenja završnog testa iz izbornog predmeta

NIN pre 17 minuta
Objavljena rešenja završnog testa iz izbornog predmeta

Učenici osmog razreda osnovnih škola danas su polagali završni ispit iz izbornog predmeta - biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije, u okviru male mature.

Rešavanjem testa iz predmeta po izboru završena je mala matura za osmake. Ministarstvo prosvete objavilo je rešenja testa iz izbornog predmeta u okviru male mature koje možete pogledati ovde. Rešenja završnog testa iz biologije pogledajte ovde. Rešenja završnog testa iz geografije pogledajte ovde. Rešenja završnog testa iz istorije pogledajte ovde. Rešenja završnog testa iz fizike pogledajte ovde. Rešenja završnog testa iz hemije pogledajte ovde. Rešenja testa iz
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