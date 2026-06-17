Dva gola Halanda za pobedu Norvešku protiv Iraka

Politika pre 3 sata
Dva gola Halanda za pobedu Norvešku protiv Iraka

U drugom kolu sastaju se: Francuska - Irak i Norveška – Senegal

BOSTON – Fudbaleri Norveške savladali su Irak rezultatom 4:1 u utakmici prvog kola grupe I na Svetskom prvenstvu. Erling Haland pogađao je u 29. i 43, a Leo Ostegard u 76. i Ajmen Husein (autogol) u 90+6. minutu za Norvešku, dok je strelac za Irak bio napadač koji je postigao autogol Husein u 39. minutu, prenosi Tanjug. Prethodno, Francuska je u prvom meču grupe savladala Senegal 3:1. U drugom kolu sastaju se: Francuska - Irak i Norveška - Senegal.
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