Fudbaleri Norveške pobedili Irak na Svetskom prvenstvu

Strelci za Norvešku bili su Erling Halan u 29. i 43, Leo Ostigard u 76. i Kristijan Torstved u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Irak postigao je Ajmen Husein u 39. minutu. Ranije večeras, u istoj grupi, Francuska je pobedila Senegal 3:1. U narednom kolu, Norveška će igrati protiv Senegala, a Irak protiv Francuske. Na početku meča Norveška je imala veći posed lopte, ali bez ozbiljnije šanse za pogodak. U 24. minutu Norveška je preko Serlota uputila prvi udarac u okvir gola. Centrirao je Rierson sa leve strane, Serlot je šutirao glavom, ali pravo u golmana Iraka Hasana. Norveška je