Danas toplije sa dužim sunčanim intervalima

Šabačke novosti pre 1 sat
Danas toplije sa dužim sunčanim intervalima

U sredu toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove popodne na jugozapadu i jugu Srbije.

U ostalim predelima Srbije je znatno manja šansa za poneki kraći lokalni pljusak. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C u Požegi do 17°C u Beogradu, a maksimalna temperatura od 28°C u Subotici i Vršcu do 32°C na jugu Srbije. U četvrtak duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde ili ređi lokalni pljusak. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale.
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