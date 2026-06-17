Danas toplije sa dužim sunčanim intervalima

U sredu toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove popodne na jugozapadu i jugu Srbije.

U ostalim predelima Srbije je znatno manja šansa za poneki kraći lokalni pljusak. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C u Požegi do 17°C u Beogradu, a maksimalna temperatura od 28°C u Subotici i Vršcu do 32°C na jugu Srbije. U četvrtak duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde ili ređi lokalni pljusak. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale.