Novosađani, tek kreće vrelina: Za vikend i do 36 stepeni

I u četvrtak će u Novom Sadu biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Minimalna temperatura biće 17, a maksimalna 29 stepeni. Vetar slab do umeren, severozapadni. U petak će biti sunčano, bez oblaka, a temperatura će biti od 16 do 32 stepena. Subota sunčana, bez oblačka, a takva će biti i nedelja. U subotu će biti od 18 do 34, a u nedelju od 19 do 36 stepeni. U ponedeljak nestabilno, mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura biće 20, a najviša 33 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak 18. jun: Vreme će povoljno