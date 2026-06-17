Novosađani, tek kreće vrelina: Za vikend i do 36 stepeni

Radio 021 pre 4 sati  |  021.rs
Novosađani, tek kreće vrelina: Za vikend i do 36 stepeni

I u četvrtak će u Novom Sadu biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Minimalna temperatura biće 17, a maksimalna 29 stepeni. Vetar slab do umeren, severozapadni. U petak će biti sunčano, bez oblaka, a temperatura će biti od 16 do 32 stepena. Subota sunčana, bez oblačka, a takva će biti i nedelja. U subotu će biti od 18 do 34, a u nedelju od 19 do 36 stepeni. U ponedeljak nestabilno, mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura biće 20, a najviša 33 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak 18. jun: Vreme će povoljno
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