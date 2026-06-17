Havarijska isključenja vode danas na tri lokacije

U Cvetojevcu, u ulici Cvetojevac kod groblja, voda će biti isključena od 08:00 do 12:00 časova zbog popravke priključka.

U Petrovcu, u ulici Internacionalnih brigada, prekid je najavljen od 12:00 do 16:00 časova zbog popravke ulične linije. U Bresnici 3, u ulici Lešnička, isključenje je planirano od 16:00 do 19:00 časova zbog popravke hidranta. U napomeni se navodi da plan isključenja može da se promeni zbog nepredvidivih komplikacija tokom izvođenja popravki i zbog pojave novih većih havarija.