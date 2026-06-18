Na današnji dan, 18. jun

B92 pre 3 sata
Na današnji dan, 18. jun

Danas je četvrtak, 18. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1155 - Nemačkog kralja Fridriha I Barbarosu za rimskog cara krunisao je papa Hadrijan IV. 1429 - Francuske snage pod vođstvom Jovanke Orleanke I vojvode od Alensona sustigle su i porazile kod Patea engleske trupe koje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana. 1583 - U Londonu je izdata prva polisa životnog osiguranja u svetu. 1690 - Posle poraza Austrijanaca u ratu s Turcima, u kojem je kao saveznik Beča predvodio Srbe, patrijarh srpski Arsenije III Čarnojević
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