Barbarez prelomio i doneo odluku o Edinu Džeku

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Barbarez prelomio i doneo odluku o Edinu Džeku

Fudbaleri Bosne i Hercegovine u drugom kolu Svetskog prvenstva igraju od 21 čas u Los Anđelesu protiv Švajcarske.

Selektor Bosne i Hercegovine Barbarez nije želeo da otkrije da li će kapiten Edin Džeko početi utakmicu. – Ne znam hoće li početi. Ustvari znam, ali neću vam reći – uz osmeh je rekao Barbarez pa dodao: – Šunjić je 100 posto spreman, oporavio se. Videćemo hoće li igrati. Barbarez smatra da BiH mora biti bolja od Švajcaraca ili barem srećnija da bi ih pobedila. – Ukoliko damo 100 posto od nas, biće dobra utakmica i uveren sam da će biti dobar rezultat. Dosta zavisi i
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