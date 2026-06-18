Barbarez prelomio i doneo odluku o Edinu Džeku

Fudbaleri Bosne i Hercegovine u drugom kolu Svetskog prvenstva igraju od 21 čas u Los Anđelesu protiv Švajcarske.

Selektor Bosne i Hercegovine Barbarez nije želeo da otkrije da li će kapiten Edin Džeko početi utakmicu. – Ne znam hoće li početi. Ustvari znam, ali neću vam reći – uz osmeh je rekao Barbarez pa dodao: – Šunjić je 100 posto spreman, oporavio se. Videćemo hoće li igrati. Barbarez smatra da BiH mora biti bolja od Švajcaraca ili barem srećnija da bi ih pobedila. – Ukoliko damo 100 posto od nas, biće dobra utakmica i uveren sam da će biti dobar rezultat. Dosta zavisi i