Nastavak skupštinske sednice sutra od 10 sati

Danas pre 12 sati  |  Beta
Nastavak skupštinske sednice sutra od 10 sati

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sutra od 10 časova nastavak sednica parlamenta na čijem su dnevnom redu, između ostalog, izmene i dopune seta pravosudnih zakona.

Poslanici su na sednici koja je jutros počela raspravljali o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Opozicija je kritikovala vlast što samo nekoliko meseci nakon usvajanja izmena i dopuna zakona ponovo menja te propise. Ministar pravde Nenad
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