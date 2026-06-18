Nastavak skupštinske sednice sutra od 10 sati

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sutra od 10 časova nastavak sednica parlamenta na čijem su dnevnom redu, između ostalog, izmene i dopune seta pravosudnih zakona.

Poslanici su na sednici koja je jutros počela raspravljali o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Opozicija je kritikovala vlast što samo nekoliko meseci nakon usvajanja izmena i dopuna zakona ponovo menja te propise. Ministar pravde Nenad