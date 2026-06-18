Vlada Srbije utvrdila Predlog Zakona roditelj-negovatelj

Serbian News Media pre 7 sati
Vlada Srbije utvrdila Predlog Zakona roditelj-negovatelj

Vlada Srbije utvrdila je danas Predlog Zakona roditelj-negovatelj, koji predviđa socijalnu pomoć roditeljima koji brinu o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da će se Predlog zakona uskoro naći pred poslanicima u Skupštini Srbije, i navela da je reč o jednom od najvažnijih zakonskih rešenja u oblasti socijalne politike u poslednjim decenijama. Ona je ocenila da je usvajanje Predloga zakona velika pobeda svih porodica koje su godinama čekale da država prepozna njihovu svakodnevnu borbu. „Ovo je lepa vest za sve porodice
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