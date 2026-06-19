Objavljene nove cene goriva

Insajder pre 36 minuta  |  Tanjug
Objavljene nove cene goriva

Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina u narednih sedam dana biće niže za tri dinara, tako da će litar evrodizela koštati 217 dinara, a benzina 191 dinar.

Benzinska pumpa, ilustracija, foto: Srđan Ilić Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
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