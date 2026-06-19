Poginuo radnik u fabrici Linglong

N1 Info pre 20 minuta  |  N1 Beograd
Poginuo radnik u fabrici Linglong

Kako je potvrđeno za N1, sinoć se oko 21 čas dogodio incident u zrenjaninskoj fabrici Linglong u kojoj je jedna osoba izgubila život.

Policija i tužilaštvo izašli su na teren, a telo je poslato na obdukciju, kazali su za N1 iz MUP-a. Podsetimo, u decembru 2025. godine je Američka služba za carine i zaštitu granica izdala nalog za zadržavanje robe fabrike za proizvodnju automobilskih guma Linglong iz Zrenjanina. Službenici Službe za carine i zaštitu granica (CBP) su naveli tada da će zadržavati pošiljke ovih guma u svim američkim lukama zbog dokaza koji ukazuju na korišćenje prisilnog rada u
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Poginuo radnik u fabrici Linglong

Poginuo radnik u fabrici Linglong

Nova pre 5 minuta
Oglasila se i policija povodom tragedije u fabrici Linglong: Mladi radnik preminuo, telo poslato na obdukciju Tragedija u…

Oglasila se i policija povodom tragedije u fabrici Linglong: Mladi radnik preminuo, telo poslato na obdukciju Tragedija u Linglongu

Volim Zrenjanin pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninTužilaštvoMUPLinglong

Vojvodina, najnovije vesti »

Poginuo radnik u fabrici Linglong

Poginuo radnik u fabrici Linglong

N1 Info pre 20 minuta
Poginuo radnik u fabrici Linglong

Poginuo radnik u fabrici Linglong

Nova pre 5 minuta
Oglasila se i policija povodom tragedije u fabrici Linglong: Mladi radnik preminuo, telo poslato na obdukciju Tragedija u…

Oglasila se i policija povodom tragedije u fabrici Linglong: Mladi radnik preminuo, telo poslato na obdukciju Tragedija u Linglongu

Volim Zrenjanin pre 20 minuta
Vremenska prognoza za Zrenjanin: za vikend ekstremno visoke temperature! Jutarnje od 16 dnevne do 34! Vremenska prognoza…

Vremenska prognoza za Zrenjanin: za vikend ekstremno visoke temperature! Jutarnje od 16 dnevne do 34! Vremenska prognoza 19.6.2026. - 25.6.2026.

Volim Zrenjanin pre 1 sat
SIGNALI: Srbija i svet - treće poluvreme, RTV1 u 20.05

SIGNALI: Srbija i svet - treće poluvreme, RTV1 u 20.05

RTV pre 4 sati