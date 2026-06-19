Poginuo radnik u fabrici Linglong

Kako je potvrđeno za N1, sinoć se oko 21 čas dogodio incident u zrenjaninskoj fabrici Linglong u kojoj je jedna osoba izgubila život.

Policija i tužilaštvo izašli su na teren, a telo je poslato na obdukciju, kazali su za N1 iz MUP-a. Podsetimo, u decembru 2025. godine je Američka služba za carine i zaštitu granica izdala nalog za zadržavanje robe fabrike za proizvodnju automobilskih guma Linglong iz Zrenjanina. Službenici Službe za carine i zaštitu granica (CBP) su naveli tada da će zadržavati pošiljke ovih guma u svim američkim lukama zbog dokaza koji ukazuju na korišćenje prisilnog rada u