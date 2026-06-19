N1: Poginuo radnik u Linglongu

Nova ekonomija pre 37 minuta
N1: Poginuo radnik u Linglongu

U kineskoj fabrici Linglong u Zrenjaninu poginuo je radnik.

Kako je potvrđeno za N1, sinoć se oko 21 čas dogodio incident u zrenjaninskoj fabrici Linglong u kojoj je jedna osoba izgubila život. Policija i tužilaštvo izašli su na teren, a telo je poslato na obdukciju, kazali su za N1 iz MUP-a. Prema nezvaničnim informacijama poginuo je mlađi muškarac, radnik u pogonu, nakon što je pokušao da otkloni zastoj na mašini, prenosi RTS. Tara Rukeci Milivojević iz Zrenjanisnkog socijalnog foruma kazala je za N1 da, iz nezvaničnih
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