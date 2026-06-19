Legendarni Dirk Kajt se vratio

Turski stručnjak Ismail Kartal novi je trener fudbalera Fenerbahčea, saopštio je u četvrtak klub iz Istanbula.

Sa njim, u paketu je stiglo i još jedno pojačanje. Kako se navodi, Kartalov pomoćnik biće nekadašnji fudbaler Fenerbahčea Dirk Kajt. On je nekada bio legenda Liverpula i selekcije Holandije, pa njegov povratak u Fenerabahče sigurno raduje navijače, koji na titulu čekaju od 2014, dakle dvanaest godina! Kartal je tokom trenerske karijere u više navrata vodio Fenerbahče, sa kojim je 2014. godine osvojio Superkup Turske. Vodio je, poslednje, iranski Persepolis tokom