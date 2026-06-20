AMSS savetovao vozačima da ne žure i da se češće odmaraju

Insajder pre 45 minuta  |  Beta
AMSS savetovao vozačima da ne žure i da se češće odmaraju

Auto moto savez Srbije (AMSS) apelovao je na vozače da, i zbog vrućine, budu oprezni, da ne žure i da se češće odmaraju.

Foto: Srđan Ilić AMSS je naveo i da je početak školskog raspusta uslovio veći broj vozila na autoputevima ka Egejskom i Jadranskom moru i da isto treba očekivati i smeru ka Crnoj Gori. "Srazmerno intezitetu saobraćaja povećava se i broj nezgoda, a zbog toplih dana i vožnje na dugim relacijama mogući su i češći kvarovi na vozilu", dodaje se. AMSS je naveo i da automobili na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju 20 minuta, a kamioni na Batrovcima
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