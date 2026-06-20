Tragedija Turske: Ispala sa Svetskog prvenstva u potpunoj blamaži

Mondo pre 14 minuta  |  Mladen Šolak
Tragedija Turske: Ispala sa Svetskog prvenstva u potpunoj blamaži

Reprezentacija Turske eliminisana je sa Svetskog prvenstva jer je izgubila od Paragvaja 0:1.

Najbržim golom na Mundijalu, pobedu Južnoamerikancima doneo je Matijas Galarca, pogotkom u 65. sekundi utakmice. Turskoj nije pomoglo da spreči blamažu ni to što je uputila tačno 32 udarca ka golu protivnika, kao ni to što je od završnice prvog dela meča imala igrača više. Tada je Paragvajac Migel Alimiron napravio najveću glupost Svetskog prvenstva i postao prvi igrač koji je isključen jer je prekrio lice rukom u svađi. Turcima nije pomoglo ni to što su ih
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