Vremenska prognoza 21. jun 2026.

Pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima. Ponegde je moguć i grad. Sa zapada kontinenta stiže nam još topliji vazduh. Temperature su iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.06.2026. Nedelja: Pretežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo. Sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini uz dnevni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 22 °S, a najviša od 32 do 35 °S.