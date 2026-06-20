Danas sunčano i veoma toplo, u Beogradu pravi letnji dan

U Srbiji se za danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca.

Posle podne je, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom moguć tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 31 do 34 stepena. U Beogradu će danas biti potpuno sunčano i toplo, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 33 stepena. Duvaće slab severni vetar brzinom od oko 4 mph (oko 6,5 km/h), a indeks UV zračenja biće visok (9),