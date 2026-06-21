Ubistvo u Čačku: Mladić preminuo nakon napada nožem u centru grada, uhapšen osumnjičeni

Tokom noći došlo je do incidenta u širem centru Čačka.

Do sukoba je došlo između dvojice mladića, jedan je potegao nož i izbo mladića K.V. koji je usled težine povreda ubrzo preminuo, prenosi " Blic". Policija u Čačku uhapsila je O. O. (20) iz tog grada zbog sumnje da je oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka. On je nakom toga pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,