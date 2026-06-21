Mladić izboden u Čačku podlegao povredama

U Čačku je na Gradskoj plaži noćas izboden devetnaestogodišnjak, dok je osumnjičeni za napad uhapšen. Mladić je od zadobijene ubodne rane preminuo. Policija je uhapsila 20-godišnjaka osumnjičenog za ovaj zločin.

Policija u Čačku uhapsila je O. O. (20) iz tog grada zbog sumnje da je noćas na Gradskoj plaži u Čačku, oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka. On je nakom toga pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.