Mladić izboden u Čačku podlegao povredama

RTS pre 6 sati
Mladić izboden u Čačku podlegao povredama

U Čačku je na Gradskoj plaži noćas izboden devetnaestogodišnjak, dok je osumnjičeni za napad uhapšen. Mladić je od zadobijene ubodne rane preminuo. Policija je uhapsila 20-godišnjaka osumnjičenog za ovaj zločin.

Policija u Čačku uhapsila je O. O. (20) iz tog grada zbog sumnje da je noćas na Gradskoj plaži u Čačku, oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka. On je nakom toga pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Automobil sa srpskim tablicama sleteo u Skadarsko jezero: Užas na putu Podgorica-Bar

Automobil sa srpskim tablicama sleteo u Skadarsko jezero: Užas na putu Podgorica-Bar

Blic pre 26 minuta
Automobil srpskih tablica sleteo u Skadarsko jezero: Saobraćajna nesreća kod Virpazara, vozilo izvučeno iz vode

Automobil srpskih tablica sleteo u Skadarsko jezero: Saobraćajna nesreća kod Virpazara, vozilo izvučeno iz vode

Kurir pre 26 minuta
Automobil sa srpskim tablicama sleteo u Skadarsko jezero: Saobraćajka kod Virpazara

Automobil sa srpskim tablicama sleteo u Skadarsko jezero: Saobraćajka kod Virpazara

Telegraf pre 40 minuta
Automobil sa srpskim tablicama sleteo u Skadarsko jezero kod Virpazara

Automobil sa srpskim tablicama sleteo u Skadarsko jezero kod Virpazara

IndeksOnline pre 3 sata
Teška saobraćajka! BMW se sudario sa Audijem pa se zakucao u stub, vozač od siline udara ispao iz automobila! Vatrogasci…

Teška saobraćajka! BMW se sudario sa Audijem pa se zakucao u stub, vozač od siline udara ispao iz automobila! Vatrogasci morali da seku krov da izvuku putnicu!

Kurir pre 4 sati
Tri osobe povređene, među njima i beba! Stravična nesreća kod Kolašina: "Audijem" udario rasvetu i signalizaciju, pa se…

Tri osobe povređene, među njima i beba! Stravična nesreća kod Kolašina: "Audijem" udario rasvetu i signalizaciju, pa se zakucao u kameni zid

Blic pre 6 sati
Teška nesreća kod Kolašina: Više povređenih, među njima i beba

Teška nesreća kod Kolašina: Više povređenih, među njima i beba

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakTužilaštvo

Regioni, najnovije vesti »

ŽAGUBICA – BORSKO JEZERO: Normalizovan saobraćaj nakon obustave

ŽAGUBICA – BORSKO JEZERO: Normalizovan saobraćaj nakon obustave

Ist media pre 35 minuta
Automobil sa srpskim tablicama sleteo u Skadarsko jezero: Užas na putu Podgorica-Bar

Automobil sa srpskim tablicama sleteo u Skadarsko jezero: Užas na putu Podgorica-Bar

Blic pre 26 minuta
Malo mu jedna pecaljka da ga ulovi! Ribolovac uspeo ono što malo kome pođe za rukom: Upecao monstruma u Dunavu, pa objavio…

Malo mu jedna pecaljka da ga ulovi! Ribolovac uspeo ono što malo kome pođe za rukom: Upecao monstruma u Dunavu, pa objavio nestvarne fotke! (foto)

Kurir pre 6 minuta
Automobil srpskih tablica sleteo u Skadarsko jezero: Saobraćajna nesreća kod Virpazara, vozilo izvučeno iz vode

Automobil srpskih tablica sleteo u Skadarsko jezero: Saobraćajna nesreća kod Virpazara, vozilo izvučeno iz vode

Kurir pre 26 minuta
Ovo je jedna od najčistijih reka Srbije! Prirodni dragulj zapadne Srbije oduševljava lepotom: čista voda, plaže i nestvarna…

Ovo je jedna od najčistijih reka Srbije! Prirodni dragulj zapadne Srbije oduševljava lepotom: čista voda, plaže i nestvarna priroda (foto)

Kurir pre 16 minuta