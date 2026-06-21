Na Batrovcima se čeka 4 sata

Nova pre 1 sat
Na Batrovcima se čeka 4 sata

Teretna motorna vozila čekaju danas četiri sata na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije, dok je zadržavanje u Šidu tri sata, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz Srbije zadržavanje za putnička motorna vozila je 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima takođe nema zadržavanja vozila.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

RTV pre 1 sat
Na Preševu putnička vozila čekaju do 20 minuta, teretnjaci na Batrovcima i po 4 sata

Na Preševu putnička vozila čekaju do 20 minuta, teretnjaci na Batrovcima i po 4 sata

Telegraf pre 1 sat
AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

RTK pre 4 sati
AMSS: Oprez u saobraćaju zbog toplog vremena, čeka se na Preševu

AMSS: Oprez u saobraćaju zbog toplog vremena, čeka se na Preševu

Vranje news pre 5 sati
AMSS: Vozači da budu odmorni zbog toplog vremena, čekanje na Preševu i Batrovcima

AMSS: Vozači da budu odmorni zbog toplog vremena, čekanje na Preševu i Batrovcima

Serbian News Media pre 5 sati
Stanje na putevima: Oprez zbog vrućina i najavljenih nepogoda

Stanje na putevima: Oprez zbog vrućina i najavljenih nepogoda

Glas Zaječara pre 6 sati
AMSS: Vozači da budu odmorni zbog vrućina, čekanje na Preševu i Batrovcima

AMSS: Vozači da budu odmorni zbog vrućina, čekanje na Preševu i Batrovcima

Newsmax Balkans pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoPutevi SrbijeBatrovciŠid

Društvo, najnovije vesti »

Brnabić negirala da je jedan tekst zakona dat Venecijanskoj komisiji, a da je drugi u Skupštini, ponovila optužbe da je "afera…

Brnabić negirala da je jedan tekst zakona dat Venecijanskoj komisiji, a da je drugi u Skupštini, ponovila optužbe da je "afera zvučni top" izmišljena

N1 Info pre 7 minuta
Rojtersovo istraživanje: Društvene mreže postale glavni izvor vesti, u Srbiji poverenje u medije samo 22 odsto

Rojtersovo istraživanje: Društvene mreže postale glavni izvor vesti, u Srbiji poverenje u medije samo 22 odsto

Insajder pre 7 minuta
Brnabić negirala da postoje dva teksta pravosudnih zakona i upotrebu zvučnog topa

Brnabić negirala da postoje dva teksta pravosudnih zakona i upotrebu zvučnog topa

Beta pre 17 minuta
Brnabić negirala da je jedan tekst zakona dat Venecijanskoj komisiji, a da je drugi u Skupštini, ponovila optužbe da je zvučni…

Brnabić negirala da je jedan tekst zakona dat Venecijanskoj komisiji, a da je drugi u Skupštini, ponovila optužbe da je zvučni top izmišljen

Nova pre 17 minuta
Roditelji: Jovina gimnazija ostaje bez najmanje dva odeljenja

Roditelji: Jovina gimnazija ostaje bez najmanje dva odeljenja

Danas pre 42 minuta