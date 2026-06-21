Na Batrovcima se čeka 4 sata

Teretna motorna vozila čekaju danas četiri sata na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije, dok je zadržavanje u Šidu tri sata, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz Srbije zadržavanje za putnička motorna vozila je 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima takođe nema zadržavanja vozila.