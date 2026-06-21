AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

RTK pre 1 sat
AMSS: Vozačima se savetuje da planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana

Zbog najavljene visoke temperature koje će i danas prelaziti 30. podeljak, vozačima AMSS savetuje da koriste dnevnu svetlost za duža putovanja, ali da obavezno planiraju češće odmore u najtoplijem delu dana između 11 i 16 časova.

Na većini putnih pravaca ovog drugog dana vikenda intenzitet saobraćaja je umeren, što je i karakteristično za nedelju prepodne. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima na graničnim prelazima vozila se zadržavaju do 35 minuta, dok teretnjaci čekaju do dva sata. Putnička vozila na graničnom prelazu Preševo, na izlazu iz
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