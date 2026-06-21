Vučić: „Od Kosjerića do granice sa Crnom Gorom veoma loše stanje pruge“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas u Beogradu da je od Kosjerića pa do granice sa Crnom Gorom veoma loše stanje pruge. „Mi smo danas razgovarali i oko Valjevo-Vrbnica sekcije, to je 210 kilometara, strašno važan za zapadnu Srbiju.

Pitam se je li moguće da od 1976. to nikada niko pipnuo nije, pa smo mi se dogovorili da sad ubrzano radimo na popravci svega mogućeg da se ne bi ugrozila bezbednost ljudi, jer neverovatno je u koliko je to lošem stanju“, rekao je Vučić tokom obilaska novoizgrađenog Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Dodao je da taj centar služi za veću sigurnost, automatizaciju i centralizaciju železničkog saobraćaja u Srbiji, u kojem se