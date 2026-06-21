Vučić: „Od Kosjerića do granice sa Crnom Gorom veoma loše stanje pruge“

Serbian News Media pre 5 sati
Vučić: „Od Kosjerića do granice sa Crnom Gorom veoma loše stanje pruge“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas u Beogradu da je od Kosjerića pa do granice sa Crnom Gorom veoma loše stanje pruge. „Mi smo danas razgovarali i oko Valjevo-Vrbnica sekcije, to je 210 kilometara, strašno važan za zapadnu Srbiju.

Pitam se je li moguće da od 1976. to nikada niko pipnuo nije, pa smo mi se dogovorili da sad ubrzano radimo na popravci svega mogućeg da se ne bi ugrozila bezbednost ljudi, jer neverovatno je u koliko je to lošem stanju“, rekao je Vučić tokom obilaska novoizgrađenog Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Dodao je da taj centar služi za veću sigurnost, automatizaciju i centralizaciju železničkog saobraćaja u Srbiji, u kojem se
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Najavljeno otvaranje dela pruge prema Leskovcu

Najavljeno otvaranje dela pruge prema Leskovcu

Jug press pre 1 sat
Vučić poručio: Srpska železnica mora biti tačnija od nemačke i švajcarske

Vučić poručio: Srpska železnica mora biti tačnija od nemačke i švajcarske

IndeksOnline pre 3 sata
Vučić tvrdi da Železnica Srbije mora da bude tačnija od nemačke i švajcarske, od ministarke traži da smenjuje direktore

Vučić tvrdi da Železnica Srbije mora da bude tačnija od nemačke i švajcarske, od ministarke traži da smenjuje direktore

Glas Zaječara pre 3 sata
Vučić poručio da je „odzvonilo“ kradljivcima bakra i optike i najavio modernizaciju pruga

Vučić poručio da je „odzvonilo“ kradljivcima bakra i optike i najavio modernizaciju pruga

Vreme pre 5 sati
Vučić u Jedinstvenom dispečerskom centru: Vozovi više neće kasniti, popravićemo prugu Valjevo-Vrbnica

Vučić u Jedinstvenom dispečerskom centru: Vozovi više neće kasniti, popravićemo prugu Valjevo-Vrbnica

RTS pre 5 sati
Vučić: „Biće sprečena krađa bakra sa pruga“

Vučić: „Biće sprečena krađa bakra sa pruga“

Serbian News Media pre 5 sati
Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićCrna GoraPredsednik SrbijeKosjerićValjevosrbija

Politika, najnovije vesti »

Đurić: Ciljevi u Panami afirmacija položaja Srbije po pitanju KiM, promocija Ekspa

Đurić: Ciljevi u Panami afirmacija položaja Srbije po pitanju KiM, promocija Ekspa

RTS pre 46 minuta
Linta: Ne smemo zaboraviti zločin u selu Ratkovići za koji niko nije odgovarao

Linta: Ne smemo zaboraviti zločin u selu Ratkovići za koji niko nije odgovarao

Euronews pre 11 minuta
Đurić: Ciljevi u Panami afirmacija položaja Srbije po pitanju KiM, promocija Ekspa

Đurić: Ciljevi u Panami afirmacija položaja Srbije po pitanju KiM, promocija Ekspa

RTV pre 1 sat
Šta kaže Haradinaj o mogućoj kandidaturi za predsednika Kosova?

Šta kaže Haradinaj o mogućoj kandidaturi za predsednika Kosova?

Danas pre 1 sat
Najavljeno otvaranje dela pruge prema Leskovcu

Najavljeno otvaranje dela pruge prema Leskovcu

Jug press pre 1 sat