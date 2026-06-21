Razbijanje: Moćni Japanci eliminisali Tunis

Jubilarnu 1.000 utakmicu u istoriji Mundijala obeležila je odlična igra Japana, a razbijeni Tunis (0:4) treća je reprezentacija koja već posle dva kola nema šanse za plasman u nokaut fazu.

Nije Tunisu pomogla šok terapija. Smenjenog Sabrija Lamušija zamenio je specijalista za uspehe sa afričkim selekcija Erve Renar, ali pomaka nema. Japanci su dominirali od starta, poveli u 4. minutu kad je efektno petom loptu u mrežu poslao Kamada. Drugi gol bio je još efektiniji, Ueda je pogodio udarcem iz daljine. Razmišljao je da li da odloži loptu na bok ili šutira, ispostavilo se da je doneo najbolju odluku. Između golova u 4. i 31. minutu smestio se i srećan