Zvanično počelo leto: U Leskovcu danas do 31 stepen

Danas, 21. juna, zvanično je počelo leto na severnoj Zemljinoj hemisferi, a sa njim i period dugih, sunčanih dana i visokih temperatura.

Prvi dan leta u Leskovcu protiče u znaku pravog letnjeg vremena. Prema prognozama, maksimalna dnevna temperatura dostići će oko 31 stepen Celzijusa, uz pretežno vedro i sunčano vreme, bez padavina. Pred nama su i najduži dan i najkraća noć u godini, a meteorolozi najavljuju da će se toplo vreme nastaviti i narednih dana, uz temperature koje će se kretati oko i iznad 30 stepeni