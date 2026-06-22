U toku pretres stana Aleksandra Radića

Advokat Stefan Ćorda potvrdio je za N1 da je u toku pretres stana i kancelarije vojnog analitičara Aleksandra Radića.

Insajder/Skrinšot Kako je dodao Ćorda, u toku pretres stana Radićeve žene. Agencija Beta, koja je takođe objavila vest o pretresu, navela je da za sada nije poznato zbog čega policija želi da obavi pretres. Beta je kasnije objavila i da je glavnom i odgovornom uredniku Vojkanu Kostiću te agencije uručen poziv da se javi u UKP. Kostiću je taj poziv, navodi se, uručen dok je izveštavao sa pretresa Radićevog stana.