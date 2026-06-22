Advokat: Nema osnova za privođenje Aleksandra Radića

Beta pre 4 sati

Advokat Stefan Ćorda izjavio je da nema osnova za privođenje vojnog analitičara Aleksandra Radića, a povodom pretresa njegovih prostorija.

Prema poslednjim informacijama, Radić je u pratnji policije izveden iz zgrade u kojoj se nalazi stan njegove supruge, javila je televizija N1.

Ćorda je prethodno potvrdio za N1 da policija "prikuplja dokaze protiv Radića, navodno zbog krivičnog dela 'Napad na ustavno uređenje Srbije'".

"Pretres se vrši na dve lokacije, a u ovom trenutku oduzeti su samo neki elektronski uređaji", rekao je advokat.

Upitan o pisanju RTS, odnosno da se pretres obavlja zato što je Radić nakon protesta 15. marta prošle godine "započeo širenje informacija o navodnoj upotrebi zvučnog topa", Ćorda je naveo da iz formalnog dela, odnosno zapisnika o pretresu, o tome nema reči.

Kako je dodao, u vezi ovog slučaja je čudno da je Informer, pre nego što će policija pozvati njegovog klijenta, već objavio da će se desiti pretres njegovog stana i prostorija.

On je preneo i reči svog klijenta - da je u pitanju "hajka protiv njega".

Beograd: Policija započela pretres stana vojnog analitičara Aleksandra Radića

Pripadnici policije su nešto posle 16.00 započeli pretres stana vojnog analitičara Aleksandra Radića u Beogradu gde je došao i advokat Stefan Ćorda.

Pripadnici policije su se grubo odnosila prema novinarima koji su tu i pretili da će i oni potencijalno biti privedeni kao saučesnici u izvršenju krivičnog dela ali nisu želeli da kažu o kojem krivičnom delu se radi.

Prethodno su provladini mediji javili da je u toku pretres, iako tada Radić još nije bio došao u svoj stan.

Na pitanje agencije Beta ko je medije obavestio da se sprovodi pretres, postupajući tužilac je rekao da on to svakako nije uradio, a da za drugo ne može da daje informacije.

(Beta, 22.06.2026)