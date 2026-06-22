Niški univerzitet objavio konkurs za upis studenata

Jugmedia pre 6 sati  |  JuGmedia
Niški univerzitet objavio konkurs za upis studenata

Univerzitet u Nišu objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu studijskih programa fakulteta tog univerziteta za novu školsku godinu, a budući brucoši moći će do 16. jula da se prijave za neko od 4.446 mesta na 14 fakulteta.

Konkursom nije predviđen upis studenata na novoosnovani Fakultet srpskih studija, dok je, kao i prethodnih godina, upis studenata na studije srpskog jezika, istorije i ruskog jezika i književnosti planiran na Filozofskom fakultetu. Za razliku od prethodnih godina kada je konkurs objavljivan nakon odluke Vlade Srbije, ovog puta taj broj određen je prema mišljenju Senata Univerziteta, jer do objavljivanja konkursa, 19. juna, Vlada nije donela odluku o broju
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