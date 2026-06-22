Sa Jamalom je sve lakše

Španija – Saudijska Arabija 4:0 (3:0)

Sa popriličnom izmenjenim timom u odnosu na preskromno izdanje protiv Zelenortskih ostrva Španija je sa potpuno novom slikom na terenu, očekivao, ubedljivo u H grupi, savladala Saudijsku Arabiju sa 4:0 (3:0). U poslednjem kolu u grupi „furija” će sa Urugvajem rešavati pitanje prvog mesta dok će daleko slabiji timovi Saudijske Arabije i Kurasaa rešavati ko će biti treći uz dodatak da remi nikome ne odgovara u tom susretu. Ako utakmicu, zbog pauza za osveženje