Francuska posle četiri sata razbila Irak VIDEO

Fudbaleri Francuske savladali su Irak rezultatom 3:0 (1:0) u utakmici 2. kola grupe I Svetskog prvenstva.

Utakmicu u Filadelfiji obeležio je dvočasovni prekid zbog olujnog nevremena i grmljavine koja je procenjena opasnom po sve učesnike ovog meča. Zakoni u SAD nalažu da, ukoliko ima udara groma u krugu 13 kilometara od stadiona, neophodno je da se ceo stadion evakuiše i meč prekine na najmanje pola sata. Prekid je ove večeri potrajao puna dva sata između dva poluvremena, pa je ceo meč kumulativno trajao gotovo četiri sata. Prvih 45 minuta igre prošli su znaku ekipe