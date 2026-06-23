Na današnji dan, 23. jun

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 23. jun

Danas je utorak, 23. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1501 - Portugalski moreplovac Pedro Kabral vratio se u otadžbinu sa putovanja tokom kojeg je Brazil proglasio posedom Portugalije. 1611 - Engleskog istraživača Henrija Hadsona, koji je prvi ispitao istočne obale Grenlanda i reku Hadson, pobunjena posada njegovog broda "Diskaveri" je sa osmoricom pristalica ostavila u Hadsonovom zalivu, gde su potom svi umrli od gladi i zime. Tokom četiri putovanja istraživao je Severni ledeni okean, pokušavajući da otkrije morski
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