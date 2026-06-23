"Pet golova u dve utakmice... Ja imam nula na dva SP"

Lionel Mesi još jednom je ispisao zlatne stranice fudbalske istorije, a njegov najnoviji podvig na Svetskom prvenstvu prokomentarisao je i legendarni Zlatan Ibrahimović.

Iako su njegove reči odmah privukle veliku pažnju, punu težinu dobile su tek nakon što je kapiten Argentine pružio još jednu partiju za pamćenje na najvećoj fudbalskoj sceni. U meču protiv Austrije, koji je Argentina dobila rezultatom 2:0 i tako obezbedila plasman u nokaut fazu, upravo je Mesi postigao oba gola i dodao još jedno istorijsko dostignuće svojoj neverovatnoj karijeri. Iako je na početku utakmice promašio penal dosuđen posle VAR provere, osmostruki