Advokat Aleksandar Olenik pozvan u UKP

Beta pre 2 sata

Advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Aleksandar Olenik kazao je da mu je policija uručila poziv da se sutra ujutru javi u prostorije Uprave kriminalističke policije (UKP) u Beogradu.

On je na društvenoj mreži Iks napisao da mu je informativni razgovor zakazan u 9 časova, ali nije naveo razlog zbog kog je pozvan.

"Upravo mi je policija uručila poziv da se sutra u devet časova javim u UKP. Jedva čekam da ih suočim sa dokazima u upotrebi zvučnog oružja", piše u objavi.

Vojni analitičar Aleksandar Radić juče je saslušan u prostorijama UKP nakon što je policija pretresla stan u kom živi i kancelarije.

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je sinoć da je po njegovom nalogu sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo naredbu za pretres zbog Radićevih izjava u vezi sa slučajem "zvučni top".

Radić je pušten nakon davanja izjave, a jutros je dobio poziv da se javi u prostorije Vojne policije kako bi bili veštačeni računari koje mu je policija oduzela tokom pretresa.

(Beta, 23.06.2026)

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