Srpski naftaši: Cene goriva više ne treba ograničavati

Bujanovac, 23. jun 2026. “Nema više potrebe za određivanjem maksimalnih cena goriva, one neće „eksplodirati“, rekao je danas generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.

On je, gostujući na RTS rekao da se cene ograničavaju već pet godina i da ako se opet „zategne situacija“, istog časa vlada može da reaguje. Bujanovačke su više puta pisale da je gorivo u Severnoj Makedoniji i na Kosovu drastično jeftinije nego u Srbiji. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena za evrodizel i evropremijum BMB 95 biće jednaka prosečnoj veleprodajnoj ceni, uvećanoj za trgovačku maržu od dvadeset jedan dinar. Istovremeno cena evrodizela namenjena