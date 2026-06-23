Toplo i sparno narednih dana

Danas vrlo toplo i sparno sa razvojem slabe do umerene oblačnosti i sunčanim periodima uz pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova tokom dana.

Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 29°C do 31°C. Uveče pretežno suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C. U sredu toplo ili vrlo toplo i sparno vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima ili kratkotrajnom kišom, uglavnom u centralnim i južnim predelilma dok bi na severu zemlje ostalo pretežno suvo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C do 21°C, a maksimalna temperatura od