Toplo i sparno narednih dana

Ozon press pre 3 sata
Toplo i sparno narednih dana

Danas vrlo toplo i sparno sa razvojem slabe do umerene oblačnosti i sunčanim periodima uz pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova tokom dana.

Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 29°C do 31°C. Uveče pretežno suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C. U sredu toplo ili vrlo toplo i sparno vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima ili kratkotrajnom kišom, uglavnom u centralnim i južnim predelilma dok bi na severu zemlje ostalo pretežno suvo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C do 21°C, a maksimalna temperatura od
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