Adetokunbo trejdovan u Majami

Radio 021 pre 5 sati  |  Beta
Adetokunbo trejdovan u Majami

Košarkaški klub Milvoki poslaće Janisa Adetokunba i Bobija Portisa u Majami, u sklopu velikog trejda u NBA ligi. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U zamenu za Adetokunba i Portisa, u Milvoki će otići Tajler Hiro, Hajme Hakes, Kelel Vejr i Kasparas Jakučionis. Baksi će, između ostalog, dobiti i tri pika u prvoj rundi drafta, uključujući i 13. pika na predstojećem draftu. Time se završila godinu dana duga neizvesnost oko grčkog centra, za koga je Milvoki razmatrao ponude Majamija i Bostona. Adetokunbo je proveo 13 sezona u Milvokiju, sa kojim je osvojio titulu 2021. godine, 10 puta je bio na ol-staru i osvojio
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