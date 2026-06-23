Košarkaški klub Milvoki poslaće Janisa Adetokunba i Bobija Portisa u Majami, u sklopu velikog trejda u NBA ligi. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U zamenu za Adetokunba i Portisa, u Milvoki će otići Tajler Hiro, Hajme Hakes, Kelel Vejr i Kasparas Jakučionis. Baksi će, između ostalog, dobiti i tri pika u prvoj rundi drafta, uključujući i 13. pika na predstojećem draftu. Time se završila godinu dana duga neizvesnost oko grčkog centra, za koga je Milvoki razmatrao ponude Majamija i Bostona. Adetokunbo je proveo 13 sezona u Milvokiju, sa kojim je osvojio titulu 2021. godine, 10 puta je bio na ol-staru i osvojio