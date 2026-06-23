Ko je pobedio u najvećem NBA trejdu poslednje decenije?

Posle višemesečne sage konačno je stigao rasplet - Janis Adetokumbo napušta Milvoki i seli se u Majami Hit.

Jedna od najvećih transfer saga u istoriji NBA lige konačno je završena. Milvoki Baksi pristali su da trejduju dvostrukog MVP-ja Janisa Adetokumba i Bobija Portisa u Majami Hit, a zauzvrat su dobili Tajlera Hira, Kelela Vera, Haimea Hakesa Džuniora, Kasparasa Jakučionisa, tri pika prve runde, pravo zamene pikova i jedan pik druge runde. Vest je momentalno odjeknula NBA svetom, a sada se postavlja ključno pitanje – ko je zapravo izašao kao pobednik iz ovog