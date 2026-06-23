Ko je pobedio u najvećem NBA trejdu poslednje decenije?

B92 pre 1 sat
Ko je pobedio u najvećem NBA trejdu poslednje decenije?

Posle višemesečne sage konačno je stigao rasplet - Janis Adetokumbo napušta Milvoki i seli se u Majami Hit.

Jedna od najvećih transfer saga u istoriji NBA lige konačno je završena. Milvoki Baksi pristali su da trejduju dvostrukog MVP-ja Janisa Adetokumba i Bobija Portisa u Majami Hit, a zauzvrat su dobili Tajlera Hira, Kelela Vera, Haimea Hakesa Džuniora, Kasparasa Jakučionisa, tri pika prve runde, pravo zamene pikova i jedan pik druge runde. Vest je momentalno odjeknula NBA svetom, a sada se postavlja ključno pitanje – ko je zapravo izašao kao pobednik iz ovog
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Kraj jedne ere u NBA ligi: Janis Adetokumbo iz Milvokija trejdovan u Majami

Kraj jedne ere u NBA ligi: Janis Adetokumbo iz Milvokija trejdovan u Majami

Nedeljnik pre 1 sat
Bomba u NBA: Janis Adetokumbo se seli kod Nikole u tim!

Bomba u NBA: Janis Adetokumbo se seli kod Nikole u tim!

Hot sport pre 2 sata
Kraj jedne ere: Janis Adetokumbo napušta Milvoki

Kraj jedne ere: Janis Adetokumbo napušta Milvoki

Danas pre 2 sata
Bomba u NBA! Kraj jedne ere! Janis napušta Milvoki, ide kod Jovića na Floridu

Bomba u NBA! Kraj jedne ere! Janis napušta Milvoki, ide kod Jovića na Floridu

Dnevnik pre 2 sata
Adetokunbo trejdovan u Majami

Adetokunbo trejdovan u Majami

Radio 021 pre 4 sati
Konačno - Trejdovan Janis!

Konačno - Trejdovan Janis!

Sportske.net pre 4 sati
Janisov trejd, ko je dobio, ko izgubio, Durantova sudbina opominje...

Janisov trejd, ko je dobio, ko izgubio, Durantova sudbina opominje...

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBA

Sport, najnovije vesti »

EUalajv: Obračun sa nezavisnim novinarstvom u Srbiji znak ozbiljnog demokratskog nazadovanja

EUalajv: Obračun sa nezavisnim novinarstvom u Srbiji znak ozbiljnog demokratskog nazadovanja

Beta pre 4 minuta
Alimpijević: Nikola Jokić je kapiten Srbije, reprezentacija ga čini srećnim

Alimpijević: Nikola Jokić je kapiten Srbije, reprezentacija ga čini srećnim

RTV pre 3 minuta
Kraj jedne ere u Pančevu: Posle pet i po godina u Železničaru, fudbaler svoju misiju nastavlja u Litvaniji!

Kraj jedne ere u Pančevu: Posle pet i po godina u Železničaru, fudbaler svoju misiju nastavlja u Litvaniji!

Hot sport pre 9 minuta
Jokić ne liči na sebe! Dobio kapitensku traku, a njegova pojava sve je iznenadila (foto)

Jokić ne liči na sebe! Dobio kapitensku traku, a njegova pojava sve je iznenadila (foto)

Kurir pre 4 minuta
Kapiten Jokić: Grize me savest zbog Evrobasketa

Kapiten Jokić: Grize me savest zbog Evrobasketa

Sport klub pre 4 minuta