Kostović u finalu kvalifikacija - na korak od Vimbldona

Srpska teniserka Teodora Kostović se plasirala u finale kvalifikacija za Vimbldon.

Teodora Kostović je u prvom kolu kvalifikacija za Vimbldon pobedila Korejku Jeonvu Ku, dok je u drugom savladala Slovakinju Rebeku Sramkovu sa 2-1 u setovima. Meč je trajao 2 sata i 28 minuta i po setovima bilo je 4:6, 7:6, 6:4 i drugi set je najduže trajao – čak sat vremena i 5 minuta. Srpska teniserka je jedina predstavnica u ženskom delu žreba, a za plasman u glavni žreb boriće se sa Kineskinjom Lin Žu. Lin Žu je 141. igračica sveta, dok je Kostovićeva 184. na